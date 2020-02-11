Зюганов рассказал о своём отношении к упоминанию Бога в Конституции

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11 февраля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Лидер партии КПРФ коммунист Геннадий Зюганов заверил, что не имеет ничего против того, чтобы внести в преамбулу Конституции РФ упоминания о Боге. По его словам, у коммунизма и библии много общего.

«Это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», - прокомментировал Зюганов идею внести упоминания о Боге в Конституцию.

Также он выразил мнение, что некоторые библейские сюжеты использовались при создании коммунистической идеологии. «Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, просто положите рядом эти документы», - считает Зюганов.