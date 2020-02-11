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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в будний день
Фото: Pixabay

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным.

Основная дата, которая рассматривается, – среда, 22 апреля. Однако это неофициальная информация.

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Такое предложение внес заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, а председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала ее «неплохой». О проведении голосования по поправкам в Конституцию в будний день говорил и сенатор Алексей Пушков.

Ранее сообщалось о продлении срока подачи поправок в Конституцию.

ДВа

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