Продлен срок подачи поправок в Конституцию

Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля. Об этом стало известно от первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.
До этого планировалось, что ведомство прекратит принимать поправки 6 февраля. Сейчас же срок подачи продлен до 14 февраля.
Ранее сообщалось: председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания рабочей группы для изучения проблемы убыли населения в регионах. Состав рабочей группы будет складываться из министерств, представителей профильных комитетов и регионов.