Продлен срок подачи поправок в Конституцию

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3 февраля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля. Об этом стало известно от первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

До этого планировалось, что ведомство прекратит принимать поправки 6 февраля. Сейчас же срок подачи продлен до 14 февраля.

Ранее сообщалось: председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания рабочей группы для изучения проблемы убыли населения в регионах. Состав рабочей группы будет складываться из министерств, представителей профильных комитетов и регионов.