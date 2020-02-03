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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Продлен срок подачи поправок в Конституцию

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Продлен срок подачи поправок в Конституцию
Фотобанк АН

Совет Государственной Думы продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции до 14 февраля. Об этом стало известно от первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

До этого планировалось, что ведомство прекратит принимать поправки 6 февраля. Сейчас же срок подачи продлен до 14 февраля.

Ранее сообщалось: председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания рабочей группы для изучения проблемы убыли населения в регионах. Состав рабочей группы будет складываться из министерств, представителей профильных комитетов и регионов.

ЕЧ

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