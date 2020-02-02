Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Госдуме заинтересовались, почему в регионах убывает население

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Госдуме заинтересовались, почему в регионах убывает население
Фото: соцсети

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания рабочей группы для изучения проблемы убыли населения в регионах. Состав рабочей группы будет складываться из министерств, представителей профильных комитетов Госдумы и регионов.

Каждый новый метр жилья вокруг Москвы – удар в спину стране!

Каждый новый метр жилья вокруг Москвы – удар в спину стране!

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил по 5-ти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу… Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях», - рассказали в пресс-службе Госдумы.

Володин подчеркнул, что основной задачей станет поиск решения, позволяющего снизить отток жителей и смертность. Для этого будут приняты меры по повышению качества жизни и улучшению экономической ситуации в регионах.

АБ

//картина дня

Здоровье

Скворцова рассказала о своих успехах на посту главы Минздрава

Скворцова рассказала о своих успехах на посту главы Минздрава

Экс-глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, каких успехов смогла добиться, находясь на посту министра. Сейчас Скворцова занимает должность руководителя Росздравнадзора.

Соединенным штатам Америки предсказали "газовый армагеддон" в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Соединенным штатам Америки предсказали "газовый армагеддон" в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Певица МакSim, по паспорту Мрина Абросимова, вынуждена покинуть сцену по состоянию здоровья. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину "на миллион". Отец Ханги был премьером Занзибара. Супруг Елены Игорь…

//новости ан

Очевидец рассказал подробности инцидента с обрушением крыши кафе в советском районе на улице Молодежи в Новосибирске минувшей ночью. Известно, что во время ЧП в здании…

Госсекретарь США Майк Помпео после визита на Украину и в Беларусь направился в Казахстан на встречу с главой МИД. Штаты поддерживают свободу выбора Казахстана. Но,…