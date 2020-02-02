В Госдуме заинтересовались, почему в регионах убывает население

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2 февраля 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создания рабочей группы для изучения проблемы убыли населения в регионах. Состав рабочей группы будет складываться из министерств, представителей профильных комитетов Госдумы и регионов.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил по 5-ти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу… Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях», - рассказали в пресс-службе Госдумы.

Володин подчеркнул, что основной задачей станет поиск решения, позволяющего снизить отток жителей и смертность. Для этого будут приняты меры по повышению качества жизни и улучшению экономической ситуации в регионах.