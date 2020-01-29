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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Спикер Госдумы: Лидеры Польши, Украины и Прибалтики совершают кощунство над исторической памятью

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Госдумы: Лидеры Польши, Украины и Прибалтики совершают кощунство над исторической памятью
Фото: сайт Госдума РФ

Кощунством над исторической памятью и отречением от близких назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин заявления лидеров Польши, Украины и Прибалтики. Об этом он заявил в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности.

«Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков прибалтийских стран, перечеркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но несправедливо по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что сейчас они практически отрекаются от них», – заявил Володин, напомнив, что президент Украины отрекся от деда «и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все, чтобы очернить нашу общую историю».

Спикер Госдумы также заявил, что «мы все вместе должны понимать, что те, кто хочет у нас отнять историю, переписать ее, пытаются забрать у нас больше, чем книги, ее описывающие, они пытаются забрать у нас близких, которые погибли, дав нам возможность сегодня жить».

Он отметил, что «необходимо сделать все, чтобы защитить историю».

ДВа

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