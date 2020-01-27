Зеленский приписал Украине освобождение Освенцима, а России - холокост

//Политика 13+

27 января 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Зеленский на фото globallookpress.com/ Zygimantas gedvila via www.imago

Президент Украины поехал в Польшу и сделал там неоднозначные заявления. Выступая с речью по поводу освобождения концентрационного лагеря в Освенциме, Зеленский упомянул одну только Украину, забыв про Красную армию. Мало того, он обвинил Советский Союз в холокосте.



Это уже похоже на политическое свинство. Зеленский выступил с намеком на новую трактовку истории Второй Мировой войны.

Все произошло в Польше. Во время Второй мировой там был построен лагерь смерти в Освенциме. Очень страшный лагерь. Там были убиты больше миллиона евреев. Когда советские войска туда вошли, они же и спасли заключенных. Теперь туда приехал Зеленский в новых пропагандистских сапогах, которыми он принялся топтать страницы истории.

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица; всех солдат ударного батальона 100 Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322 дивизии Первого Украинского фронта освободили лагерь», — произнес такую речь Зеленский.

Украинским фронт только назывался. Это была географическая привязка. До этого он и вовсе носил название Воронежский фронт. Но Зеленский «накидал пуху» на имидж Киева, сильно приувеличив роль Украины.

Еще одним скандалом стало замарывание советского правительства виной в холокосте. На Украине советский режим называют тоталитарным. Там утверждают, что война началась после сговора Москвы и Берлина.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил пан Зеленский.

В этом опусе президента Украины читается намек: СССР сговорился с Германией, и этот сговор спровоцировал массовое убийство евреев.

Вообще, этот выпад можно назвать политической провокацией. Зеленский только-только наладил контакты с Кремлем. Он решил, что Владимир Путин с ним согласен говорить только за хриплый баритончик и пустопорожние бредни?

На самом деле, эти контакты являются политическим авансом. Зеленский каждый раз звонит Путину, чтобы обсудить какие-то интересные Киеву вопросы. И Президент России принимает эти звонки.

Еще будучи шоуменом, нынешний глава официального Киева, наверное, не сильно интересовался политикой, и не знает, что он может нарваться на ту же самую стену, о которую некогда разбился Порошенко. Того подвела невменяемость. Зеленского может подвести политический идиотизм.

Нынешему президенту Украины стоит напомнить, что Порошенко не помогло нытье, что Путин не отвечает на звонки. Зеленскому нытье тоже не поможет. Он и на внешнеполитической арене может оказаться тем, кем уже себя показал в разговоре с националистом Денисом. Грубо говоря, не президентом.

Настоящий президент не обижается на нахала и не ноет под запись: «Я не лох, я президент этой страны». У настоящего президента подозрения в его статусе «ниже плинтуса» даже не возникают. Его никто не отчитывает, как провинившегося мальчишку. Потому что он глава государства.

Оправдываться приходится только шоумену, который играет роль президента в стране, про которую сам же Зеленский говорил: «Есть демократия, а есть то, что происходит на Украине».