В Кремле оценили характер контактов Путина и Зеленского

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26 января 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

фото: соцсети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал о контактах глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события. Он действительно приобретает истинно рабочий характер", - заявил он, передает Радио Sputnik.

Вместе с тем, Песков также подчеркнул, что сам по себе контакт между главами двух стран не является "чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным":"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил журналистам, по какой причине президент РФ Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.