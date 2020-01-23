Песков объяснил отсутствие контактов Путина и Зеленского в Израиле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил журналистам, по какой причине президент РФ Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв холокоста - прим. ред.]", - приводит ответ Пескова на вопрос о двусторонней встрече глав государств в Израиле агентство ТАСС.
Об отказе идти на форум Зеленский ранее сегодня написал в своем Facebook. Украинский лидер сообщил, что многим пережившим холокост якобы не удалось попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест.
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