Песков объяснил отсутствие контактов Путина и Зеленского в Израиле

//Политика 13+

23 января 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото: Instagram

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил журналистам, по какой причине президент РФ Владимир Путин не встречался в Израиле со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум [памяти жертв холокоста - прим. ред.]", - приводит ответ Пескова на вопрос о двусторонней встрече глав государств в Израиле агентство ТАСС.

Об отказе идти на форум Зеленский ранее сегодня написал в своем Facebook. Украинский лидер сообщил, что многим пережившим холокост якобы не удалось попасть на мероприятие из-за ограниченного количества мест.

Читайте также:

1. Зеленский уступил своё место на форуме в Израиле тем, "кто этого больше заслуживает"

2. В Израиле прокомментировали решение Зеленского не посещать форум памяти Холокоста