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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Зеленский уступил своё место на форуме в Израиле тем, "кто этого больше заслуживает"

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский уступил своё место на форуме в Израиле тем,
фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уступить свое место на Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме. По его словам, приехав в Израиль, он узнал, что количество мест ограничено, а многие хотят туда попасть.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Я решил передать своё место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», - поделился украинский лидер.

Зеленский отметил, что украинцы примут участие во всех запланированных мероприятиях в память погибших во время нацистских репрессий, но на основное мероприятие должны попасть те, «кто этого больше заслуживает».

 

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