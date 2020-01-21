Украинский депутат раскритиковал Зеленского за желание «побыть в массовке у Путина»

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21 января 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского посетить форум в память холокоста в Израиле. Отмечается, что украинскому лидеру не разрешили выступить на мероприятии.

Вятрович отметил, что Зеленскому «отвели роль безмолвной массовики», а он на нее согласился. По его словам, такое приглашение со стороны Израиля, который «заигрывает» с Россий, «унижение украинского государства». Он считает, что таким образом, страна проявляет неуважение «к памяти миллионов украинских евреев – жертв холокоста – и вкладу украинского народа в победу над нацизмом».

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который пропустил «траурные мероприятия в Бабьем Яру», но едет на форум в «день соборности Украины» побыть в массовке «у Путина».

Уточняется, что президент РФ Владимир Путин примет участие в работе международного форума в Иерусалиме, а также будет присутствовать на открытии памятка блокадникам Ленинграда.

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