Зеленский заявил о налаживании отношений с Путиным

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20 января 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский, kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в результате беседы были приняты важные решения.

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Зеленский отметил, что у него уже состоялась личная встреча с президентом РФ, а также они провели несколько телефонных разговоров. Украинский лидер считает, что это поспособствовало обсуждению важных вопросов и принятию соответственных решений, особенно на переговорах в «нормандского формате». Глава государства выделил обмен пленными и возвращение украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе.

При этом президент Украины напомнил, что до этого на протяжении трех лет контакты между странами на высшем уровне не поддерживались.