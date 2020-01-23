В Израиле прокомментировали решение Зеленского не посещать форум памяти Холокоста

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23 января 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ynetnews.com

Иерусалим, Pixabay.com

Пресс-служба мемориального музея Холокоста «Яд Вашем» выразила недоумение по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отказаться от посещения форума по Холокосту.

«Президенту Украины Владимиру Зеленскому было объяснено, что выжившие, которые связались с нами в последние дни, получили ответы и что выживших не следует беспокоить в нынешних обстоятельствах. Очень жаль, что он решился на такой шаг на мероприятии под знаменем памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом», - прокомментировала пресс-служба музея, назвав решение Зеленского «странным».

Ранее президент Украины заявил, что решил уступить свое место и места делегации Украины на пятом Всемирном форуме по Холокосту, проходящем сейчас в Израиле, «тем, кто этого больше заслуживает». При этом украинский лидер уточнил, что во всех остальных мероприятиях украинская делегация будет участвовать.

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