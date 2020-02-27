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Вице-мэра Екатеринбурга предлагают изолировать после возвращения из Италии

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Вице-мэра Екатеринбурга предлагают изолировать после возвращения из Италии
Фото: соцсети

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил поместить вице-мэра Екатерину Куземку на карантин – как и всех граждан, прибывших в Россию из Китая.

Спикер гордумы попросил вице-мэра ходить в маске, а также посетить один из санаториев. По некоторым данным, сама Куземка заявила, что готова сдать необходимые анализы, если это действительно потребуется.

Володин объяснил, что поместить вице-мэра на двух недельный карантин будет правильно.

«Друзей-китайцев мы туда отправили, а почему своих не отправляем?» – считает он.

Екатерина Куземка, курирующая внешнеэкономические связи Екатеринбурга, находилась в командировке в Италии, где прорабатывала вопросы, связанные с организацией промышленной выставки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге казаки будут проверять на коронавирус работников рынка.

ДВа

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