Вице-мэра Екатеринбурга предлагают изолировать после возвращения из Италии

Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил поместить вице-мэра Екатерину Куземку на карантин – как и всех граждан, прибывших в Россию из Китая.
Спикер гордумы попросил вице-мэра ходить в маске, а также посетить один из санаториев. По некоторым данным, сама Куземка заявила, что готова сдать необходимые анализы, если это действительно потребуется.
Володин объяснил, что поместить вице-мэра на двух недельный карантин будет правильно.
«Друзей-китайцев мы туда отправили, а почему своих не отправляем?» – считает он.
Екатерина Куземка, курирующая внешнеэкономические связи Екатеринбурга, находилась в командировке в Италии, где прорабатывала вопросы, связанные с организацией промышленной выставки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге казаки будут проверять на коронавирус работников рынка.