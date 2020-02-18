В Екатеринбурге казаки будут проверять на коронавирус работников рынка

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18 февраля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Атаман Геннадий Ковалев сообщил, что в Екатеринбурге казачий патруль проверит всех работающих на крупнейшем рынке города мигрантов из азиатских стран на коронавирусную инфекцию. По его словам, в микрорайоне 7 ключей расположен «Таганский ряд».

«Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет», - пояснил атаман.

Он отметил, что патруль выходит в рейд по три человека. Кроме того, у каждого из них при себе одноразовые медицинские маски, которые они раздадут желающим. Позже проверяющих снарядят пирометрами для дистанционной проверки температуры.

Ковалев добавил, что дежурство началось в начале февраля и продолжится до стабилизации ситуации в мире. Он отметил, что подобный патруль уже есть в Рязани.

Ранее в Минздраве Японии заявили, что на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, выявлено 88 новых случаев заражения.