Все новости >>

//В мире 13+

На круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 88 случаев заражения коронавирусом

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 88 случаев заражения коронавирусом
круизный лайнер Diamond Princess, Wataru Kojo/AFLO
В Минздраве Японии сегодня заявили, что на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, выявлено 88 новых случаев заражения новым типом коронавируса из Китая.
 
Японские врачи во вторник, 18 февраля, подчеркивают, что у 65 человек из них не зафиксировано ни повышенной температуры, ни кашля.
 
Напомним, в минувший понедельник стало известно, что на круизном судне Diamond Princess пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, заразилась гражданка Российской Федерации.
ЕТ

//картина дня

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут обсуждаться дальнейшие шаги по Донбассу.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 18 февраля, в рамках заседания Совета национальной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан