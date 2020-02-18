На круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 88 случаев заражения коронавирусом

В Минздраве Японии сегодня заявили, что на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Йокогамы, выявлено 88 новых случаев заражения новым типом коронавируса из Китая.

Японские врачи во вторник, 18 февраля, подчеркивают, что у 65 человек из них не зафиксировано ни повышенной температуры, ни кашля.