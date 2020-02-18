Жена главврача больницы в Ухане заявила, что он скончался от коронавируса сегодня утром

Главврач больницы "Учан", расположенной в китайском городе Ухане во вторник, 18 февраля, скончался от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Данную информацию предоставили журналисты.

Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в Китае, умершим от этой болезни. Известно, что медик специализировался на лечении черепно-мозговых травм, опухолей и цереброваскулярных патологий.

Накануне вечером в соцсетях появилась информация о кончине Лю Чжимина, но впоследствии публикация была удалена. Супруга врача минувшей ночью заявила, что мужчина еще жив, однако сегодня стало известно, что в 05:30 по Москве была зафиксирована смерть медика.