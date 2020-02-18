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Власти Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond Princess

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond Princess
лайнер Diamond Princess, Pascal Potier/Keystone Press Agency
Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу на пресс-конференции в Токио сообщил, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond Princess, находящийся на карантине из-за вспышки коронавируса.
 
Карантин будет завершен в грядущую среду, 19 февраля. Процесс вывода пассажиров на сушу будет завершен, как предполагается, к 21 февраля. 
 
Като Кацунобу подчеркнул, что круизный лайнер смогут покинуть лишь пассажиры с отрицательной реакцией на новый тип коронавируса COVID-19. В общей сложности на борту Diamond Princess в настоящий момент находятся около 3 тысяч человек.
ЕТ

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