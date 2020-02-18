Власти Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond Princess

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу на пресс-конференции в Токио сообщил, когда пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond Princess, находящийся на карантине из-за вспышки коронавируса.

Карантин будет завершен в грядущую среду, 19 февраля. Процесс вывода пассажиров на сушу будет завершен, как предполагается, к 21 февраля.