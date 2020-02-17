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Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии
лайнер Diamond Princess, Pascal Potier/Keystone Press Agency

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что гражданка Российской Федерации заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас находится на карантине у порта в Японии.

Соответствующую информацию предоставили сегодня в российском посольстве. Россиянка, согласно последним данным, будет госпитализирована.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, среди пассажиров и членов экипажа судна Diamond Princess увеличилось до 454 человек.

ЕТ

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