Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

//В мире 13+

17 февраля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лайнер Diamond Princess, Pascal Potier/Keystone Press Agency

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что гражданка Российской Федерации заразилась смертельным коронавирусом на круизном лайнере, который сейчас находится на карантине у порта в Японии.

Соответствующую информацию предоставили сегодня в российском посольстве. Россиянка, согласно последним данным, будет госпитализирована.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, среди пассажиров и членов экипажа судна Diamond Princess увеличилось до 454 человек.