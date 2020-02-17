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Еще 99 случаев заражения коронавирусом выявлены на круизном лайнере Diamond Princess

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Еще 99 случаев заражения коронавирусом выявлены на круизном лайнере Diamond Princess
лайнер Diamond Princess, Pascal Potier/Keystone Press Agency

Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом.

Соответствующую информацию предоставили журналистам ранее сегодня сотрудники министерства здравоохранения Японии.

Таким образом, общее число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, среди пассажиров и членов экипажа судна Diamond Princess увеличилось до 454 человек. Сейчас уточняется информация, есть ли россияне среди заразившихся.

ЕТ

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