Еще 99 случаев заражения коронавирусом выявлены на круизном лайнере Diamond Princess

Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом.

Соответствующую информацию предоставили журналистам ранее сегодня сотрудники министерства здравоохранения Японии.

Таким образом, общее число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, среди пассажиров и членов экипажа судна Diamond Princess увеличилось до 454 человек. Сейчас уточняется информация, есть ли россияне среди заразившихся.