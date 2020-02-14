С круизного лайнера, который находится на карантине в Японии, эвакуировали пожилых пассажиров

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14 февраля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

лайнер Diamond Princess, Pascal Potier/Keystone Press Agency

С круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту японской Иокогамы на карантине, эвакуировали пожилых пассажиров. Данная категория людей наиболее подвержена заражению коронавирусом.

В настоящий момент на борту лайнера находятся более 200 заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса из Китая. В частности, недавно заразился 80-летний гражданин Франции. Власти Японии решили вывести с корабля пожилых людей.

Отмечается, что лайнер, на котором находились 3,5 тыс. пассажиров из 50 стран, прибыл в порт Иокогамы 3 февраля. Предполагается, что люди смогут покинуть судно 19 числа.