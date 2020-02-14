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Стало известно о заражении гражданина Франции коронавирусом на лайнере Diamond Princess

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стало известно о заражении гражданина Франции коронавирусом на лайнере Diamond Princess
pixabay.com

Стало известно о заражении каронавирусом гражданина Франции на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Иокогама. Об этом сообщает «РИА - Новости» со ссылкой на радиостанцию RTL.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел.

По данным 80-летний Мишель Виттори находился на судне со своей женой. В пятницу женщина сообщила: после проведения диагностики у мужчины подтвердился коронавирус.

Медики проведут дополнительную диагностику, чтобы быть уверенными в диагнозе.

Ранее забайкальская краевая инфекционная больница выписала жену и дочь гражданина Китая, который переболел в Чите коронавирусом. 

ЕЧ

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