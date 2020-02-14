В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом

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14 февраля 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Забайкальская краевая инфекционная больница выписала жену и дочь гражданина Китая, который переболел в Чите коронавирусом. Ранее врачи отпустили самого больного, а его родных оставили в медицинском учреждении на два дня дольше как контактировавших с ним.

Жена и ребенок заболевшего находились под наблюдением медиков, у них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, они показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребенок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА, которая откорректировала лечение.

Ранее сообщалось: количество подтвержденных случаев заражения вирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи.