В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом

Забайкальская краевая инфекционная больница выписала жену и дочь гражданина Китая, который переболел в Чите коронавирусом. Ранее врачи отпустили самого больного, а его родных оставили в медицинском учреждении на два дня дольше как контактировавших с ним.
Жена и ребенок заболевшего находились под наблюдением медиков, у них были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, они показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ, ребенок был осмотрен заведующей кафедрой детских инфекций ЧГМА, которая откорректировала лечение.
Ранее сообщалось: количество подтвержденных случаев заражения вирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи.