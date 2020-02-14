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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Количество жертв коронавируса в Китае достигло 1380 человек

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 1380 человек
врачи в Китае, TPG/Keystone Press Agency
14 февраля, стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи. К настоящему моменту от заболевания скончались 1 380 человек.
 
Соответствующую информацию предоставил сегодня государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что сейчас около 178 тысяч человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под постоянным наблюдением врачей.
 
Только за минувшие сутки были выявлены 5 090 новых случаев заражения. Количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, увеличилось за минувшие 24 часа на 2 174 человека.
ЕТ

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