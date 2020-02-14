Количество жертв коронавируса в Китае достигло 1380 человек

14 февраля, стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи. К настоящему моменту от заболевания скончались 1 380 человек.

Соответствующую информацию предоставил сегодня государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что сейчас около 178 тысяч человек, которые имели тесный контакт с заболевшими, находятся под постоянным наблюдением врачей.