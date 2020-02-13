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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Мужчина свел счеты с жизнью, выявив у себя коронавирус

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина свел счеты с жизнью, выявив у себя коронавирус
фото: pixabay.com

Один из жителей штата Андхра Прадеш на юго-востоке Индии свел счеты с жизнью, посчитав, что заразился новым типом коронавируса, пришедшим из Китая. Об этом сегодня сообщает телеканал Zee news.

50-летний фермер Бала Кришна часто смотрел на мобильном телефоне видеозаписи о распространении заболевания. Несколько дней подряд он чувствовал похожие симптомы и в конечном счете диагностировал у себя 2019-nCoV.

Фермер категорически запретил членам семьи подходить к нему. Он даже стал кидаться в родственников камнями, чтобы они держались подальше. Затем мужчина запер родных в доме и покончил с собой возле могилы своей матери.

Отметим, врачи ранее заверяли его, что мужчина не заражен новым типом "китайского" коронавируса. Медики сообщили пациенту, что у него обнаружена лишь некая инфекция, и посоветовали просто носить медицинскую маску.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предположил, почему в России низкий уровень заболевания коронавирусом. Также он отметил, что в группу риска в первую очередь попадают дети и пожилые люди.

АС

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