В Госдуме назвали причину минимального распространения коронавируса в России

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13 февраля 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предположил, почему в России низкий уровень заболевания коронавирусом. Также он отметил, что в группу риска в первую очередь попадают дети и пожилые люди.

Парламентарий предположил, что распространение вируса ограниченно на территории Российской Федерации из-за особенностей климата и низких температур в зимний период.

«Во всяком случае, через уличные контакты. Грипп у нас идет сейчас. Они немножечко разные вирусы. Они близки по летальности – вирус гриппа чуть помягче, против вируса гриппа есть вакцина. Против коронавируса пока нет, в этом его опасность», - заявил Куринный.