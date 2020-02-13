Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

В Госдуме назвали причину минимального распространения коронавируса в России

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

В Госдуме назвали причину минимального распространения коронавируса в России
Фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предположил, почему в России низкий уровень заболевания коронавирусом. Также он отметил, что в группу риска в первую очередь попадают дети и пожилые люди.

Парламентарий предположил, что распространение вируса ограниченно на территории Российской Федерации из-за особенностей климата и низких температур в зимний период.

«Во всяком случае, через уличные контакты. Грипп у нас идет сейчас. Они немножечко разные вирусы. Они близки по летальности – вирус гриппа чуть помягче, против вируса гриппа есть вакцина. Против коронавируса пока нет, в этом его опасность», - заявил Куринный.

АБ

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…