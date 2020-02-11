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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Почему болезни летучих мышей так опасны для человека?

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Почему болезни летучих мышей так опасны для человека?
Фото: pixabay.com

За последние годы смертельно опасные для человека вирусные заболевания перешли к людям от летучих мышей. В числе болезней: атипичная пневмония, ближневосточный синдром, Эбола и, вероятно, новый коронавирус.

Ученые определили, что иммунитет летучих мышей значительно сильнее человеческого. Инфекция заставляет организм крылатых млекопитающих мощно и быстро реагировать, что, с одной стороны, защищает их от болезни, а с другой, вынуждает вирусы мутировать и приспосабливаться. Поэтому, попадая в более слабый организм, вирусы могут стать смертельно опасными.

«Суть в том, что летучие мыши — особенные животные, что касается вирусов… Не случайно, что многие из этих вирусов происходят от летучих мышей», - подчеркнул профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли Майк Бутс.

АБ

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