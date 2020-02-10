Из-за коронавируса из фильмов вырезают сцены поцелуев

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10 февраля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Китае и Тайване из фильмов начали пропадать сцены поцелуев. Киноделы решили вырезать все подобные эпизоды с целью борьбы со стремительно распространяющимся коронавирусом.

Отмечается, что во многих популярных сериалах и фильмах было решено значительно сократить или даже полностью убрать интимные сцены и сцены с поцелуями. Некоторые съёмочные группы также заявили о намерении отказаться от работы в многолюдных местах.

Новый тип вируса впервые был зафиксирован в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 40 тысяч человек, количество погибших постепенно подбирается к отметке в одну тысячу.