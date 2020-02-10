Из-за коронавируса из фильмов вырезают сцены поцелуев

В Китае и Тайване из фильмов начали пропадать сцены поцелуев. Киноделы решили вырезать все подобные эпизоды с целью борьбы со стремительно распространяющимся коронавирусом.
Отмечается, что во многих популярных сериалах и фильмах было решено значительно сократить или даже полностью убрать интимные сцены и сцены с поцелуями. Некоторые съёмочные группы также заявили о намерении отказаться от работы в многолюдных местах.
Новый тип вируса впервые был зафиксирован в китайском Ухане в декабре 2019 года. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом 2019-nCoV превысило 40 тысяч человек, количество погибших постепенно подбирается к отметке в одну тысячу.