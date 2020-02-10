Найден ещё один способ распространения коронавируса

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10 февраля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Ученые установили, что новый китайский коронавирус 2019-nCov может передаваться не только воздушно-капельным путём, как считалось изначально. Предполагается, что для распространения у вируса есть ещё одна возможность.

Врачи отметили, что в некоторых случаях коронавирус может становиться причиной расстройств пищеварительного тракта. Было замечено, что из 138 заразившихся у 14 наблюдалась тошнота и диарея за несколько дней до развития лихорадки. После этого врачи нашли следы заболевания в фекальных массах. Таким образом, болезнь может распространяться вместе с тёплым воздухом из туалетов, передаёт Мир24.