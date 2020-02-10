Коронавирус. Последние новости на 10 февраля

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10 февраля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Китайский медик, Cheng Min / globallookpress.com. Изображение внутри текста: Twitter

Число зараженных коронавирусом на сегодня составляет 40554 человек. 910 заболевших умерли, а 3309 – выздоровели. Версий происхождения вируса до сих пор много. Посол Китая одну из них опроверг. Во всем мире при этом продолжают бояться, и только в России – шутят. Но маски покупать продолжают. «Масочные режимы» вводить тоже. Об этом и других новостях о китайском коронавирусе в материале «АН».

В Китай была отправлена международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения . Делегация уже вылетела, об этом сообщил ген. директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

. Делегация уже вылетела, об этом сообщил ген. директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter. В Уфе врачи убежали от мужчины, решившего сдать анализы на коронавирус, а потом закрылись в кабинете. Он прилетел из Пекина и решил провериться «на всякий случай», но от гражданина спрятались и отправили через черный вход домой.И правильно. Кто же потом людей лечить будет, если этих эскулапов вдруг заразят?

Он прилетел из Пекина и решил провериться «на всякий случай», но от гражданина спрятались и отправили через черный вход домой.И правильно. Кто же потом людей лечить будет, если этих эскулапов вдруг заразят? Впервые коронавирус диагностировали у гражданина Украины. Он оказался пассажиром круизного лайнера «Diamond Princess», который находится на карантине у берегов Японии. Помимо прочего, там зарегистрировано еще пять новых случаев заражения вирусом (один у американца и четыре у филиппинцев).

Надеемся, теорию заговора и предположение об этническом биооружии, уничтожающем только азиатов, это сможет развенчать.

Чиновники Челябинска во главе с губернатором региона Алексеем Текслером собрались на срочное совещание. Оно пройдет сегодня утром, а тема обсуждения: карантинные центры в регионе, один из которых уже пришлось закрыть из-за протестов жителей. Интересно, что бы протестанты сказали, окажись сами на карантине?

Оно пройдет сегодня утром, а Интересно, что бы протестанты сказали, окажись сами на карантине? Китайский посол в США Цуй Тянькай посмеялся над предположениями о происхождении коронавируса как биологического оружия. Согласно некоторым исследованиям, он пришёл к людям от животных, однако для подтверждения гипотезы нужно больше данных.

Согласно некоторым исследованиям, он пришёл к людям от животных, однако для подтверждения гипотезы нужно больше данных. В Хабаровске из-за профилактики заражения вирусом 2019-nCoV для работников транспорта, торговых центров, врачей и банков до улучшения ситуации ввели масочный режим.

Остальным гражданам, кстати, брать пример не помешает. Уже не раз слышу «если суждено – умрем» и «да ладно, пока до нас дойдет». Такой вот у нас национальный характер. Поэтому на улицах людей в масках – раз два и обчелся. Безопасность, кажется, соблюдают только работники фаст-фуда на Казанском вокзале, ну и в поликлиниках.

Совет от «АН»: не пренебрегайте. Инкубационный период до 14 дней, а число инфицированных с каждым днем растет. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и не ведитесь на слухи о том, что дорогущие препараты от ВИЧ и гепатита смогут вас излечить. Лучше следуйте общим рекомендациям (они, кстати, есть на сайте Роспотребнадзора), а по мере необходимости обращайтесь ко врачу.

Первый бессимптомный случай заражения коронавирусом выявили на Тайване. Двадцатилетний молодой человек заболел бессимптомно, хотя у его родителей и брата инфекция проявлялась явно (были и кашель, и жар).

Двадцатилетний молодой человек заболел бессимптомно, хотя у его родителей и брата инфекция проявлялась явно (были и кашель, и жар). В Twitter шутят о коронавирусе. Твиты типа «коронавирус победил» с фотографией актерского состава южнокорейского фильмы «Паразиты» на сцене «Oskar2020» заполняют социальную сеть. Собчак, кстати, тоже шутила, мол, у нее с рождения «КОРОНА-вирус». И это только малая часть. Потому что наполнены шутки чаще всего расизмом, насмехательством над ситуацией и обыкновенной глупостью. А мы даже не знаем, как это называть. Говорят, такой вот «черный юмор». Ну, пусть так.

Твиты типа «коронавирус победил» с фотографией актерского состава южнокорейского фильмы «Паразиты» на сцене «Oskar2020» заполняют социальную сеть. Собчак, кстати, тоже шутила, мол, у нее с рождения «КОРОНА-вирус». И это только малая часть. Потому что наполнены шутки чаще всего расизмом, насмехательством над ситуацией и обыкновенной глупостью. А мы даже не знаем, как это называть. Говорят, такой вот «черный юмор». Ну, пусть так. Новых заболевших коронавирусом в РФ, по данным Роспотребнадзора, нет.