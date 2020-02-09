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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Карантинный центр по коронавирусу в Челябинской области, находящийся в 300 м от жилых домов, закроют

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Карантинный центр по коронавирусу в Челябинской области, находящийся в 300 м от жилых домов, закроют
Xiao Yijiu,globallookpress.com

В Челябинской области закроют карантинный центр по коронавирусу, находящийся в 300 метров от жилых домов, в деревне Ужёвка. Жители деревни возмутились тем, что центр для людей, прилетевших из Китая, разместили в санатории «Утёс», находится слишком близко к их домам.

Местные жители перекрыли дорогу к санаторию и не пустили внутрь автомобиль, в котором, предположительно, находились прибывшие на карантин шесть человек.

Глава областного Минздрава Юрий Семёнов сообщил, что из-за протестов местных жителей карантинный центр свернут, его пациентов в скором времени заберут и увезут, - сообщил портал 74.ru.

Первый карантинный центр для россиян, вывезенных из Китая, организован в Тюменской области. 

В России коронавирус диагностирован у двух человек, вернувшихся из Китая. 

ИЧ

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