Карантинный центр по коронавирусу в Челябинской области, находящийся в 300 м от жилых домов, закроют

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9 февраля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Xiao Yijiu,globallookpress.com

В Челябинской области закроют карантинный центр по коронавирусу, находящийся в 300 метров от жилых домов, в деревне Ужёвка. Жители деревни возмутились тем, что центр для людей, прилетевших из Китая, разместили в санатории «Утёс», находится слишком близко к их домам.

Местные жители перекрыли дорогу к санаторию и не пустили внутрь автомобиль, в котором, предположительно, находились прибывшие на карантин шесть человек.

Глава областного Минздрава Юрий Семёнов сообщил, что из-за протестов местных жителей карантинный центр свернут, его пациентов в скором времени заберут и увезут, - сообщил портал 74.ru.

Первый карантинный центр для россиян, вывезенных из Китая, организован в Тюменской области.

В России коронавирус диагностирован у двух человек, вернувшихся из Китая.