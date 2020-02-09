Китайский посол посмеялся над предположениями о происхождении коронавируса

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9 февраля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: pixabay.com

Посол Китая в Соединённых Штатах Цуй Тянькай высмеял слухи о том, что бушующий в КНР коронавирус является результатом попыток создать биологическое оружие.

Дипломат подчеркнул, что некоторые предполагают, будто бы коронавирус был создан в одной из военных лабораторий Китая. При этом другие считают, что болезнь – дело рук США.

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», - сказал посол. При этом он отметил, что ещё доподлинно неизвестно, откуда взялся вирус. Согласно некоторым исследованиям, он пришёл к людям от животных, однако для подтверждения этой гипотезы необходимо больше данных.