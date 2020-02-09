Когда случится пик распространения коронавируса?

//Здоровье 13+

9 февраля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Лондонской школе гигиены и исследования тропических болезней исследователи рассчитали, когда наступит пик распространения короновируса. По их словам, максимальное распространение болезнь получит уже в скором времени.

Ученые проанализировали информацию о количестве заболевших в провинции Хубэй и Ухане, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Согласно полученным данным, пик распространения болезни придётся на вторую половину февраля.

«Но исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек», - считает один из исследователей.