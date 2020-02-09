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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Когда случится пик распространения коронавируса?

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Когда случится пик распространения коронавируса?
Фото: pixabay.com

В Лондонской школе гигиены и исследования тропических болезней исследователи рассчитали, когда наступит пик распространения короновируса. По их словам, максимальное распространение болезнь получит уже в скором времени.

Ученые проанализировали информацию о количестве заболевших в провинции Хубэй и Ухане, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Согласно полученным данным, пик распространения болезни придётся на вторую половину февраля.

«Но исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек», - считает один из исследователей.

АБ

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