Когда случится пик распространения коронавируса?

В Лондонской школе гигиены и исследования тропических болезней исследователи рассчитали, когда наступит пик распространения короновируса. По их словам, максимальное распространение болезнь получит уже в скором времени.
Ученые проанализировали информацию о количестве заболевших в провинции Хубэй и Ухане, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Согласно полученным данным, пик распространения болезни придётся на вторую половину февраля.
«Но исходя из имеющихся данных можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тыс. человек», - считает один из исследователей.