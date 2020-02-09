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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Коронавирус. Главные новости к утру 9 февраля

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Главные новости к утру 9 февраля
фото pixabay.com

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР заявили, что жертвами коронавируса стали 37000 человек. Умерли 811 человек.  2600 человек выздоровели. Главные новости к этому часу в материале "АН". 

*Власти КНР дали коронавирусу временное название.

Джеки Чан заявил, что поможет китайским ученым в создании вакцины против смертельно опасного заболевания.

*Представительства США в Китае с 10 февраля временно прекращают выдачу виз из-за вируса 2019-nCoV.

*На разработку вакцины от коронавируса потребуется несколько лет, считают ученые в США.

*По информации МЧС, гуманитарный груз объемом 183 кубометра был доставлен в Китай ночью с воскресенья на понедельник. Этот груз был отправлен в Китай по распоряжению президента Российской Федерации и правительства. Это уже второй транспорт, первым были доставлены защитные маски.

*Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока.

АОл

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