Коронавирус. Главные новости к утру 9 февраля

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9 февраля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото pixabay.com

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР заявили, что жертвами коронавируса стали 37000 человек. Умерли 811 человек. 2600 человек выздоровели. Главные новости к этому часу в материале "АН".



*Власти КНР дали коронавирусу временное название.



Джеки Чан заявил, что поможет китайским ученым в создании вакцины против смертельно опасного заболевания.

*Представительства США в Китае с 10 февраля временно прекращают выдачу виз из-за вируса 2019-nCoV.



*На разработку вакцины от коронавируса потребуется несколько лет, считают ученые в США.



*По информации МЧС, гуманитарный груз объемом 183 кубометра был доставлен в Китай ночью с воскресенья на понедельник. Этот груз был отправлен в Китай по распоряжению президента Российской Федерации и правительства. Это уже второй транспорт, первым были доставлены защитные маски.

*Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока.