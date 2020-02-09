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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Бывший летчик объяснил, почему в Китае увольняют российских пилотов

, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

Бывший летчик объяснил, почему в Китае увольняют российских пилотов
фото: pixabay.com

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, по какой именно причине китайские авиакомпании в настоящий момент сокращают российских пилотов.

По его словам, китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока, вызванного вспышкой нового типа коронавируса в КНР. Об этом Романов сообщил в интервью порталу Ura.ru.

"Перевозки в Китае резко упали из-за эпидемии. Иногда огромные лайнеры перевозят всего по пять-десять пассажиров", - заявил Романов изданию, - "Люди будут искать другие авиакомпании, например, Японские авиалинии".

Он добавил, что китайские авиакомпании также приглашали на работу талантливых российских пилотов, чтобы те обучали местных летчиков, однако россияне уже подготовили достаточное количество своих китайских коллег.

Ранее АН сообщали, что, согласно словам источников, в КНР начали массово увольнять пилотов, в том числе и российских. Известно, что Hainan Airlines и China Southern Airlines собираются сократить более 100 сотрудников.

АС

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