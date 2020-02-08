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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ: китайские авиакомпании массово сократят количество российских пилотов

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СМИ: китайские авиакомпании массово сократят количество российских пилотов
Фото: pixabay.com

Источник, близкий к летному составу одной из китайских авиакомпаний, сообщил, что в КНР начали массово увольнять пилотов, в том числе российских. Известно, что Hainan Airlines и China Southern Airlines собираются сократить более 100 сотрудников.

«Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines», - уточнил собеседник.

По его словам, причиной стал вынужденная задержка заработной платы и досрочное расторжение контрактов. Источник добавил, что под сокращение попали все иностранные пилоты.

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу», - пояснили в CSA.

Ранее сообщалось, что с 14 февраля Россия отменяет все чартерные рейсы в Китай.

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