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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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С 14 февраля Россия отменяет чартерные рейсы в Китай

, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

С 14 февраля Россия отменяет чартерные рейсы в Китай
салон самолет, pixabay.com

В среду, 5 февраля, стало известно, что с 14 февраля Россия отменяет все чартерные рейсы в Китай. Соответствующую информацию предоставила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Российские власти приняли соответствующее решение в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что жертвами пневмонии в Китае стали 490 человек. На территории страны коронавирус был зафиксирован у 24,3 тысячи человек. Под постоянным наблюдением медиков с подозрением на заболевание находятся более 185,5 тысячи граждан КНР.

ЕТ

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