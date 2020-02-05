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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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У десяти человек на круизном лайнере в Гонконге подтвердили коронавирус

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У десяти человек на круизном лайнере в Гонконге подтвердили коронавирус
круизный лайнер, pixabay.com
У пассажиров и члена экипажа на борту круизного лайнера Diamond Princess, где сейчас находятся 24 гражданина России, подтверждено десять случаев заражения новым типом коронавируса из Китая.
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что наличие вируса подтвердили у двух граждан Австралии, трех уроженцев Японии, трех туристов из Гонконга, одного американца и одного члена экипажа – филиппинца. Среди заболевших россиян нет.
 
Установлено, что лайнер Diamond Princess совершал 14-дневный круиз из Иокогамы, который должен был завершиться в минувший вторник. В общей сложности на борту находятся 2666 гостей и 1045 членов экипажа.
ЕТ

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