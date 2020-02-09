На разработку вакцины от коронавируса потребуется несколько лет, считают ученые в США

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9 февраля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу заявила, что в ближайшее время не стоит ожидать вакцину против нового типа коронавируса. По её словам, она может появиться только после эпидемии.

«Маловероятно, что она будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но будет полезно иметь ее готовой для будущих вспышек», - высказала ученый.

При это МакГроу отметила, что вместо данной вакцины можно использовать лекарство от SARS, вспышка которого была в 2002-2003 гг. Эксперт считает, что оно способно защитить от коронавирусной инфекции. Она пояснила, что новый вирус удалось идентифицировать и ученые ведут активную работу.

«… данный вирус имеет более низкий коэффициент смертности, чем предыдущие вспышки, при этом он заразил большее число людей … в предстоящие недели станет понятно, начнет ли инфекция распространяться между людьми за пределами Китая», - пояснила она.

Также МакГроу положительно оценила меры безопасности, которые вводят власти других стран для предотвращения распространения коронавируса.