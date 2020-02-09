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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Власти КНР дали коронавирусу временное название

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти КНР дали коронавирусу временное название
Фото: pixabay.com

В пресс-службе государственного комитета по здравоохранению Китая сообщили, что новому коронавирусу присвоили временное название. Известно, что ВОЗ пока не придумала официальное название для инфекционного заболевания.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP»/Ж – уточнили в ведомстве.

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