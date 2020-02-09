Власти КНР дали коронавирусу временное название

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9 февраля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пресс-службе государственного комитета по здравоохранению Китая сообщили, что новому коронавирусу присвоили временное название. Известно, что ВОЗ пока не придумала официальное название для инфекционного заболевания.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP»/Ж – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что известный актер Джеки Чан готов выделить 9 миллионов рублей на разработку вакцины против коронавируса, чтобы помочь ученым продвинуться в данном процессе.