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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Джеки Чан поможет в создании вакцины против коронавируса

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Джеки Чан поможет в создании вакцины против коронавируса
фото: Джеки Чан, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный актер Джеки Чан заявил, что готов поможет китайским ученым в создании вакцины против смертельно опасного коронавируса. По его словам, он готов на все, чтобы помочь своей стране.

Звезда планирует выделить 1 млн юаней, это приблизительно 9 млн рублей на разработку лекарственного препарата против коронавируса. Кроме того, Джеки Чан будет поставлять в КНР защитные маски и костюмы. Актер считает, что борьба с заболеванием должна носить «народный» характер и оставаться в стороне не получится.

При этом Джеки Чан отметил, что поступает, как «обычный» человек, а свою сумму называет «скромной».

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