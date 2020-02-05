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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Минздраве РФ рассказали, когда будет готова вакцина против коронавируса

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Минздраве РФ рассказали, когда будет готова вакцина против коронавируса
Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Мурашко сообщил, что для разработки вакцины потребуется от восьми до девяти месяцев. Однако для этого нужно получить живой штамм инфекции 2019-nCoV, который Китай ещё не передал России.

Напомним, что по всему миру от коронавируса умерли 492 человека и 911 пациентов выздоровели. При этом число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.

Известно, что в Сингапуре коронавирусную инфекцию выявили у шестимесячного младенца.

БА

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Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…

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