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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Более 840 инфицированных коронавирусом человек выздоровели

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Более 840 инфицированных коронавирусом человек выздоровели
Фото: соцсети

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Под наблюдением врачей в стране находятся свыше 185,5 тыс. человек. По новым данным, от коронавируса выздоровели 846 человек. Таким образом, число выздоровевших почти вдвое больше числа умерших от вируса 2019-nCoV.

Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине заболели 228 человек.

ДВа

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Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым вирусом, погибли 490 жителей. Такие данные приводит Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число инфицированных коронавирусом в материковом Китае превысило 24,3 тысяч человек. От пневмонии, вызванной новым…

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