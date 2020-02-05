Роспотребнадзор снова напомнил о рекомендациях по профилактике коронавируса

//Общество 13+

5 февраля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первым пунктом, как и прежде, остается чистота рук. Их нужно мыть мылом или использовать дезинфицирующее средство, не касаться немытыми руками рта, носа или глаз (по статистике такие движения человек неосознанно свершает в среднем 15 раз в час). Следует носить с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

Санитарные врачи обратили особое внимание на употребление орешков, чипсов, печенья и других снеков – их не следует есть из общих упаковок или общей посуды.

Отдельным пунктом указано избегать «приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется».

Внимание нужно уделить и рабочему месту. Офисным работникам следует регулярно чистить поверхности и устройства, к которым они прикасаются – это клавиатура, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты. В список опасных предметов, к которым лучше прикасаться как можно реже, отнесены дверные ручки и поручни.

В ведомстве также напомнили, что нельзя использовать повторно одноразовые маски. Их следует утилизировать сразу после снятия.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что от ношения медицинских масок на улице можно отказаться.