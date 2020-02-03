Роспотребнадзор: от ношения медицинских масок на улице можно отказаться

Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по ношению медицинских масок.
Согласно опубликованному на сайте ведомства релизу, носить медицинские маски следует в транспорте и местах массового скопления людей, а вот во время пребывания на улице они не так необходимы.
«На улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», – говорится в рекомендациях по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции.
К тому же ношение масок - одиночная мера. И хотя пренебрегать ей не стоит, она в полной мере не защитит от заболевания, поэтому необходимо соблюдать и другие меры профилактики.
Ранее сообщалось, что в Курской области медицинские маски подорожали в 35 раз.