Роспотребнадзор: от ношения медицинских масок на улице можно отказаться

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3 февраля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по ношению медицинских масок.

Согласно опубликованному на сайте ведомства релизу, носить медицинские маски следует в транспорте и местах массового скопления людей, а вот во время пребывания на улице они не так необходимы.

«На улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», – говорится в рекомендациях по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции.

К тому же ношение масок - одиночная мера. И хотя пренебрегать ей не стоит, она в полной мере не защитит от заболевания, поэтому необходимо соблюдать и другие меры профилактики.

Ранее сообщалось, что в Курской области медицинские маски подорожали в 35 раз.