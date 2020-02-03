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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Курской области медицинские маски подорожали в 35 раз

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Курской области медицинские маски подорожали в 35 раз
медицинская маска, Xue Yuge/Xinhua

В Курской области аптечные сети в 35 раз подняли цены на медицинские маски после опубликованных рекомендаций специалистов Минздрава РФ о мерах профилактики пневмонии, которую вызывает коронавирус из КНР.

Заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская отметила, что ранее одна медицинская маска стоила рубль, а теперь – 35 рублей. Политик подчеркнула, что кроме уговоров никаких иных правовых механизмов воздействия на аптеки у властей нет. "Будем работать", – заключила Хмелевская.

Уточняется также, что сейчас в аптеках и на складах в Курской области достаточно медицинских масок, поэтому при необходимости граждан ими обеспечат.

ЕТ

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