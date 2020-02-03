Мать двоих детей из США прославилась благодаря своему сходству с Меган Маркл

Акиша отметила, что сама никогда не замечала сходства, однако пользователи сети часто писали ей об этом. Лэнд призналась, что воспринимает такие комментарии как большой комплимент, поскольку Меган , по ее мнению, "великолепна". Более того, женщина не станет отказываться от работы двойником жены принца Гарри, если ей поступит соответствующее предложение.

В ближайшее время американка планирует создать страничку в соцсети, которую полностью посвятит своей жизни и моде. До этого Акиша вела аккаунт своей маленькой дочки.