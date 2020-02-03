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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мать двоих детей из США прославилась благодаря своему сходству с Меган Маркл

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Мать двоих детей из США прославилась благодаря своему сходству с Меган Маркл
герцогиня Меган, PPE/face to face
Жительница США Акиша Лэнд, которая является обычной американской домохозяйкой, матерью двоих детей и начинающим блогером, прославилась благодаря своему внешнему сходству с герцогиней Сассекской Меган.
 
Акиша отметила, что сама никогда не замечала сходства, однако пользователи сети часто писали ей об этом. Лэнд призналась, что воспринимает такие комментарии как большой комплимент, поскольку Меган, по ее мнению, "великолепна". Более того, женщина не станет отказываться от работы двойником жены принца Гарри, если ей поступит соответствующее предложение.
 
В ближайшее время американка планирует создать страничку в соцсети, которую полностью посвятит своей жизни и моде. До этого Акиша вела аккаунт своей маленькой дочки.
 
 
 
 
 
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Публикация от Greyson Regina Land (@greyson_land)27 Янв 2020 в 9:41 PST

ЕТ

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