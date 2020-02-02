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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Меган Маркл нашла работу

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Меган Маркл нашла работу
герцогиня Меган, Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Герцогиня Сассекская Меган получила работу всего через несколько недель после официального объявления об отказе от королевских привилегий. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Ранее сообщалось, что Меган подписала контракт Disney на озвучивание персонажей мультфильмов, однако все средства от этой работы будут направлены на благотворительность. Теперь же ей предложили позицию наставника в телевизионном реалити-шоу. Ходят слухи, что один съемочный день герцогини будет стоить 588 долларов.

Меган будет помогать участникам передачи вступать в новый брак. Вместе с ней ведущей шоу станет стилист Джессика Малруни.

ЕТ

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