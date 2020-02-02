Меган Маркл нашла работу

//В мире 13+

2 февраля 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

герцогиня Меган, Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Герцогиня Сассекская Меган получила работу всего через несколько недель после официального объявления об отказе от королевских привилегий. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Ранее сообщалось, что Меган подписала контракт Disney на озвучивание персонажей мультфильмов, однако все средства от этой работы будут направлены на благотворительность. Теперь же ей предложили позицию наставника в телевизионном реалити-шоу. Ходят слухи, что один съемочный день герцогини будет стоить 588 долларов.

Меган будет помогать участникам передачи вступать в новый брак. Вместе с ней ведущей шоу станет стилист Джессика Малруни.