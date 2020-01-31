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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Источники: Меган Маркл и ее мать не так близки, как все думают

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: US Weekly

Источники: Меган Маркл и ее мать не так близки, как все думают
Меган Маркл и ее мать Дория, I-Images/ZUMAPRESS.com

Источники решили развеять еще один миф о жизни герцогини Сассекской Меган. Согласно последней информации инсайдеров, супруга принца Гарри и ее мать Дория отнюдь не так близки, как все думают.

Анонимные источники из окружения герцогини уверяют, что до свадьбы Меган и Гарри Дория видела дочь один или два раза в год.

Кроме того, ранее предполагалось, что герцогу и герцогине Сассекским после их переезда в Канаду будет помогать именно мать Меган. Инсайдер, однако, утверждает, что Дория не намерена покидать Лос-Анджелес даже ради того, чтобы быть рядом с дочерью и внуком.

ЕТ

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