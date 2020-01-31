Источники: Меган Маркл и ее мать не так близки, как все думают

Источники решили развеять еще один миф о жизни герцогини Сассекской Меган. Согласно последней информации инсайдеров, супруга принца Гарри и ее мать Дория отнюдь не так близки, как все думают.

Анонимные источники из окружения герцогини уверяют, что до свадьбы Меган и Гарри Дория видела дочь один или два раза в год.

Кроме того, ранее предполагалось, что герцогу и герцогине Сассекским после их переезда в Канаду будет помогать именно мать Меган. Инсайдер, однако, утверждает, что Дория не намерена покидать Лос-Анджелес даже ради того, чтобы быть рядом с дочерью и внуком.