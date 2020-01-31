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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Сестра Меган Маркл рассказала, кем бы стала герцогиня без помощи отца

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Сестра Меган Маркл рассказала, кем бы стала герцогиня без помощи отца
герцогиня Меган, PPE/face to face

Сводная сестра герцогини Сассекской Меган сделала очередное резонансное заявление. По словам Саманты, супруга принца Гарри без помощи своего отца ничего бы не добилась и стала бы официанткой.

Сестра обвинила Меган в равнодушном отношении к папе, который, работая осветителем в Голливуде, якобы помог дочери стать актрисой.

Саманта убеждена, что без участия отца ее родственница в лучшем случае стала бы официанткой. "Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение", – подчеркнула женщина. Она также убеждена, что Меган следует изменить свое отношение к папе и проявить благодарность.

ЕТ

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