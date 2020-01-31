Сестра Меган Маркл рассказала, кем бы стала герцогиня без помощи отца

Сводная сестра герцогини Сассекской Меган сделала очередное резонансное заявление. По словам Саманты, супруга принца Гарри без помощи своего отца ничего бы не добилась и стала бы официанткой.

Сестра обвинила Меган в равнодушном отношении к папе, который, работая осветителем в Голливуде, якобы помог дочери стать актрисой.

Саманта убеждена, что без участия отца ее родственница в лучшем случае стала бы официанткой. "Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение", – подчеркнула женщина. Она также убеждена, что Меган следует изменить свое отношение к папе и проявить благодарность.