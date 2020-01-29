Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В сети считают, что подруга Меган Маркл попыталась публично оскорбить герцогиню Кейт

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

В сети считают, что подруга Меган Маркл попыталась публично оскорбить герцогиню Кейт
герцогиня Кэтрин, Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com

Пользователи сети считают, что подруга жены принца Гарри Меган попыталась публично оскорбить герцогиню Кембриджскую Кэтрин. Скандал разгорелся из-за съемки, которую провела супруга принца Уильяма.

27 января прошел День памяти жертв Холокоста. Кейт представила общественности фотографии выживших после страшных событий людей, которые она сделала самостоятельно.

Дизайнер Джессика Малруни в свою очередь высказалась насчет памятной даты словами: "Красивые картинки – это просто красивые картинки. Стремитесь использовать ваши ресурсы для хороших дел". Многие сочли, что эта фраза стала "выпадом" в сторону герцогини Кэтрин. Некоторые пользователи начали защищать жену принца Уильяма, отметив, что ее снимки являются частью "исторического отчета о мужестве тех, кто пережил Холокост". Другие же решили, что Малруни не имела в виду действия Кейт.

ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов заявил…

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева является сигналом для всех…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан