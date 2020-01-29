В сети считают, что подруга Меган Маркл попыталась публично оскорбить герцогиню Кейт

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29 января 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

герцогиня Кэтрин, Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com

Пользователи сети считают, что подруга жены принца Гарри Меган попыталась публично оскорбить герцогиню Кембриджскую Кэтрин. Скандал разгорелся из-за съемки, которую провела супруга принца Уильяма.

27 января прошел День памяти жертв Холокоста. Кейт представила общественности фотографии выживших после страшных событий людей, которые она сделала самостоятельно.

Дизайнер Джессика Малруни в свою очередь высказалась насчет памятной даты словами: "Красивые картинки – это просто красивые картинки. Стремитесь использовать ваши ресурсы для хороших дел". Многие сочли, что эта фраза стала "выпадом" в сторону герцогини Кэтрин. Некоторые пользователи начали защищать жену принца Уильяма, отметив, что ее снимки являются частью "исторического отчета о мужестве тех, кто пережил Холокост". Другие же решили, что Малруни не имела в виду действия Кейт.